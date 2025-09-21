L’HABITATION LOISEAU OUVRE SES PORTES Habitation Loiseau Vieux-Habitants

L’HABITATION LOISEAU OUVRE SES PORTES Habitation Loiseau Vieux-Habitants dimanche 21 septembre 2025.

L’HABITATION LOISEAU OUVRE SES PORTES Dimanche 21 septembre, 09h30, 14h30 Habitation Loiseau Guadeloupe

entrée gratuite, repas sur résrvation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T20:30:00 – 2025-09-21T21:30:00

L’HABITATION LOISEAU

A l’occasion des journées du patrimoine, l’habitation l’Oiseau vous ouvre ses portes. Nous vous proposons de rentrer dans l’intimité de cette magnifique demeure, ancienne caféière datant du début du XIXème siècle. Elle se compose d’une propriété de plus de 5 hectares avec une maison coloniale et ses meubles anciens, une bonifierie et ses 4 pilons à café ainsi qu’une dépendance.

Un déjeuner vous sera servi au sein de son parc arboré et fleuri avec un accès à la rivière (réservation obligatoire).

Déjeûner champêtre 30 euros : (entrées, plats déssert)

Habitation Loiseau 97119 Vieux-Habitants Vieux-Habitants 97119 Guadeloupe Guadeloupe 0590 92 43 96 http://www.habitationloiseau.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0690.48.84.00 »}, {« type »: « email », « value »: « habitationloiseau@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0690.58.47.03 »}] Ancienne habitation-caféière du début du XXe siècle conservant sa maison principale, sa bonifierie et sa roue à aubes, sur une propriété de 5 hectares. L’Habitation l’Oiseau avec sa demeure de style coloniale, a reçu le 1er prix du concours régional du patrimoine en 2012. Prendre la route de la Grande-Rivière, à 900m, première grande maison blanche en bois sur la gauche.

l’habitation l’Oiseau vous ouvre ses portes pour les journées européennes du patrimoine.

prive