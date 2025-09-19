L’Habitation Saint James, patrimoine Martiniquais Distillerie Saint James, Sainte Marie Sainte-Marie

L’Habitation Saint James, patrimoine Martiniquais 19 – 21 septembre Distillerie Saint James, Sainte Marie Martinique

Le Musée du Rhum Saint-James dans l’enceinte de la distillerie de Ste Marie, est une maison de style coloniale qui nous propose une très intéressante exposition d’objets et de gravures anciennes sur l’histoire de la canne et du rhum depuis 1765, date de la création de la première distillerie Saint-James à Saint-Pierre. Au fond du jardin se trouve la maison de la distillation où est exposé des alambics Charantais de type « Père Labat ». Dans les jardins on y trouve aussi, des machines à vapeur, une énorme roue à aubes et deux locomotives dont l’une vous amènera à la Sucrerie La Salle.

-Navette en continu à bord du « Train des Plantations » entre le Musée du Rhum et la Sucrerie La Salle au rythme de la musique des mornes

-Découverte & dégustation de produits locaux à l’Art Boutik

-Balade en poney pour les enfants avec l’association « Les Sabots dans le sable ».

-Les balades de Jeff (vélos électriques) sur réservation

En partenariat avec KAYNOU, l’office de la culture de la Ville de

Sainte Marie :

– Exposition photos de Jean Michel Terrine à la Maison de la distillation

– Ateliers peinture, art créatif & artisanat ainsi qu’une initiation à la vannerie seront proposés

– 11h BOKANTAJ PAWOL : Rejoignez Regis PENNONT et Luc LERANDY Samedi 21 septembre sous le manguier à partir de 11H pour un échange entre artiste et historien

Distillerie Saint James, Sainte Marie 97230 Sainte Marie Martinique 0596695037 https://rhum-saintjames.com/visiter/

Parking

@RMSJ