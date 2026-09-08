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AGENDA · Harcy

L’Harcy Trail Salle Polyvalente Camille MAUPERON Harcy

dimanche 14 mars 2027 · Salle Polyvalente Camille MAUPERON · Harcy

L’Harcy Trail Salle Polyvalente Camille MAUPERON Harcy

Informations pratiques

Début
dimanche 14 mars 2027
Fin
dimanche 14 mars 2027
Lieu
Salle Polyvalente Camille MAUPERON
Adresse
Rue Albert Poulain
Ville
08150 Harcy
Département
Ardennes
Tarif

Harcy

L’Harcy Trail

Salle Polyvalente Camille MAUPERON Rue Albert Poulain Harcy Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-14
fin : 2027-03-14

Date(s) :
2027-03-14

Bienvenue à L’Harcy-Trail, l’événement trail
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Salle Polyvalente Camille MAUPERON Rue Albert Poulain Harcy 08150 Ardennes Grand Est   lesharcouilles@gmail.com

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English :

Welcome to the Harcy-Trail, the trail running event

L’événement L’Harcy Trail Harcy a été mis à jour le 2026-09-08 par Ardennes Tourisme