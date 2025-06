L’Harmonie de l’Alerte Troyes en Scènes Troyes 29 juin 2025 07:00

Aube

L’Harmonie de l’Alerte Troyes en Scènes Parc des Moulins Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

En partenariat avec le Parc des Moulins



Harmonie l’Alerte est un orchestre de 60 musiciens amateurs qui se produit plusieurs fois par an dans l’Aube mais également hors département.



C’est aussi un orchestre d’école composé d’environ 20 exécutants recrutés parmi les élèves de l’école et leurs professeurs. Et enfin une école de près de 60 élèves dont l’enseignement est assuré par des professeurs compétents et entièrement bénévoles . cette école est accessible à tous, jeunes ou moins jeunes grâce à une cotisation annuelle modique et au prêt de l’instrument. .

Parc des Moulins

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’Harmonie de l’Alerte Troyes en Scènes Troyes a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de Tourisme Troyes la Champagne