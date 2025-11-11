L’harmonie municipale/la vaillante de Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône
L’harmonie municipale/la vaillante de Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône mardi 11 novembre 2025.
Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-11
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Grand concert sur le thème des airs d’opérette.
Sous la direction de Jean Happillon, avec la chanteuse lyrique Laure Ch6. .
Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 93 48 39 p.bercot@yahoo.com
