Wittersdorf

L’Harmonie Olympia de Wittersdorf présente Les 4 éléments

29 rue de Walheim Wittersdorf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03 16:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

L’alliance de la musique d’harmonie et de l’art visuel, transmis en direct sur grand écran.

Venez observer la palette de couleurs qui vous sera présentée, avec la participation exclusive de Caroline Jaeger, dessinatrice.

Les élèves de la classe du Thalb , l’université populaire sundgauvienne, auront grand plaisir à vous faire une démonstration de leur talent découvert au sein de l’harmonie durant toute l’année.

Ce concert sera étonnant! Et exceptionnel l’alliance de la musique d’harmonie et de l’art visuel, transmis en direct sur grand écran. Un projet qui nous tient à cœur 0 .

29 rue de Walheim Wittersdorf 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 34 44 33 harmonieolympia@orange.fr

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English :

The combination of harmony music and visual art, transmitted live on the big screen.

L’événement L’Harmonie Olympia de Wittersdorf présente Les 4 éléments Wittersdorf a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme du Sundgau