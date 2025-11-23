L’Harmonie présente L’harmonie au tribunal Salle Jacques Brel Étrépagny

L’Harmonie présente L’harmonie au tribunal

Salle Jacques Brel 1 rue Jacques Brel Étrépagny Eure

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

L’Harmonie d’Étrépagny fête la Sainte Cécile.

À cette occasion, l’orchestre d’harmonie et les accordéonistes Les Doubles Cruches mettront en musique un spectacle. .

+33 6 20 92 41 66

