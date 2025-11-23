L’Harmonie présente L’harmonie au tribunal Salle Jacques Brel Étrépagny
L’Harmonie présente L’harmonie au tribunal Salle Jacques Brel Étrépagny dimanche 23 novembre 2025.
L’Harmonie présente L’harmonie au tribunal
Salle Jacques Brel 1 rue Jacques Brel Étrépagny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 15:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
L’Harmonie d’Étrépagny fête la Sainte Cécile.
À cette occasion, l’orchestre d’harmonie et les accordéonistes Les Doubles Cruches mettront en musique un spectacle. .
Salle Jacques Brel 1 rue Jacques Brel Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 6 20 92 41 66
English : L’Harmonie présente L’harmonie au tribunal
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement L’Harmonie présente L’harmonie au tribunal Étrépagny a été mis à jour le 2025-11-05 par Vexin Normand Tourisme