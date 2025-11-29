L’harmonie Tarusate fête sa Sainte Cécile Salle Polyvalente Tartas

L’harmonie Tarusate fête sa Sainte Cécile

Salle Polyvalente Cours Saint-Jacques Tartas Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

L’Harmonie Tarusate fête sa Saint Cécile et vous convie à son concert sur le thème Pulsations orchestrales , avec la participation de l’orchestre junior et de la chorale de l’école.

Direction Cécile Gaume.

Aux platines Robin Gachis.

Messe le dimanche 11 décembre à 11h.

Salle Polyvalente Cours Saint-Jacques Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 33 98

English : L’harmonie Tarusate fête sa Sainte Cécile

The Harmonie Tarusate celebrates Saint Cécile and invites you to its concert on the theme of Pulsations orchestrales , with the participation of the junior orchestra and the school choir.

Conductor: Cécile Gaume.

Turntables: Robin Gachis.

Mass on Sunday, December 11 at 11 a.m.

German : L’harmonie Tarusate fête sa Sainte Cécile

Die Harmonie Tarusate feiert ihre Saint Cécile und lädt Sie zu ihrem Konzert mit dem Thema Orchesterpulsationen ein, an dem auch das Juniororchester und der Schulchor teilnehmen.

Leitung: Cécile Gaume.

An den Turntables: Robin Gachis.

Gottesdienst am Sonntag, den 11. Dezember um 11 Uhr.

Italiano :

L’Harmonie Tarusate celebra il giorno di Santa Cecilia e vi invita al suo concerto sul tema Pulsazioni orchestrali , con la partecipazione dell’orchestra junior e del coro della scuola.

Diretto da Cécile Gaume.

Ai piatti: Robin Gachis.

Messa domenica 11 dicembre alle 11.00.

Espanol : L’harmonie Tarusate fête sa Sainte Cécile

La Harmonie Tarusate celebra el día de Santa Cecilia y le invita a su concierto sobre el tema Pulsaciones orquestales , con la participación de la orquesta junior y el coro de la escuela.

Dirigido por Cécile Gaume.

A los platos: Robin Gachis.

Misa el domingo 11 de diciembre a las 11 h.

