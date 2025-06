L’Hatrizienne Complexe sportif Hatrize 29 juin 2025 08:00

Meurthe-et-Moselle

L’Hatrizienne Complexe sportif Avenue du Val de l’Orne Hatrize Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-29 08:00:00

fin : 2025-06-29 10:00:00

2025-06-29

Une randonnée VTT et Gravel pour tout la famille

Inscriptions sur place à partir de 7h

Buvette et restaurationTout public

Complexe sportif Avenue du Val de l’Orne

Hatrize 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 83 11 47 46 animhatrize@gmail.com

English :

A mountain bike and gravel ride for the whole family

On-site registration from 7am

Refreshments and catering

German :

Eine Mountainbike- und Gravel-Tour für die ganze Familie

Anmeldungen vor Ort ab 7 Uhr

Getränke und Essen

Italiano :

Un’escursione in mountain bike e su sterrato per tutta la famiglia

Iscrizioni in loco a partire dalle 7.00

Ristoro e cibo

Espanol :

Un paseo en bicicleta de montaña y grava para toda la familia

Inscripciones in situ a partir de las 7 de la mañana

Refrescos y comida

L’événement L’Hatrizienne Hatrize a été mis à jour le 2025-06-16 par MILTOL