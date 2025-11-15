L’Hectare « Bonjour » à Thoré-la-Rochette

Rue du Maréchal de Rochambeau Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 17:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

C’est l’histoire de la rencontre de deux personnages, nommés Koua et Hétoi,…

L’Hectare « Bonjour » à Thoré-la-Rochette. … qui, d’un simple bonjour, vous font basculer d’une incompréhension entre eux vers une ribambelle d’animaux qui semblent sortir de leurs bouches, comme un magicien les ferait apparaître d’un chapeau. Ils inventent un monde et réinventent un langage. Tout est dans la parole exprimée. Les mots se déforment, se reforment, jouent avec les sonorités. Le texte devient musique avant d’être sens, produisant douceur et plaisir de jouer

ensemble. Et une fois la porte des jeux de mots et des quiproquos ouverte, vous entrez dans un monde d’inventions infini. Librement inspiré d’une des rares pièces écrite par Claude Ponti, ce spectacle est drôle et fantaisiste ! Tout public dès 4 ans. Durée 25min. 10 .

Rue du Maréchal de Rochambeau Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 00

