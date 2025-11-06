L’Hectare « Conseil aux spectateurs » à Vendôme

Tarif : 20€

Jeudi 2025-11-06 20:30:00

Jérôme Rouger maîtrise parfaitement l’art de l’éloquence et ne manquera pas de vous faire rire dans sa nouvelle conférence-spectacle, délicieusement loufoque.

L’Hectare « Conseil aux spectateurs » à Vendôme. Attention, chers spectateurs ! Cette fois-ci, en tant que chercheur en science de la représentation , il va vous observer … Car une représentation au Théâtre n’est jamais identique, et le public y a une influence dont souvent, il n’a pas conscience.

De sa forte expérience de la scène, Jérôme Rouger dresse une typologie des spectateurs leurs rôles, leurs rituels, leurs réactions, dans le but de vous délivrer de précieux conseils qui vous pousseront, avec certitude, à revenir, encore et encore, dans les salles de spectacles. Tout public dès 14 ans. Durée 1h15. 20 .

English :

Jérôme Rouger masters the art of eloquence to perfection, and is sure to make you laugh in his deliciously zany new lecture-show.

German :

Jérôme Rouger beherrscht die Kunst der Redekunst perfekt und wird Sie in seinem neuen, herrlich verrückten Vortragsspektakel garantiert zum Lachen bringen.

Italiano :

Jérôme Rouger ha imparato l’arte dell’eloquenza e vi farà sicuramente ridere con la sua nuova conferenza-spettacolo deliziosamente bizzarra.

Espanol :

Jérôme Rouger domina el arte de la elocuencia y seguro que le hará reír en su deliciosamente alocada nueva conferencia-espectáculo.

