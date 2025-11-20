L’Hectare « Dans mon foutu zoo » à Vendôme

Didi a 15 ans et depuis quelque temps, elle s’aperçoit que de la fumée s’échappe de sa peau. Ne comprenant pas ce qui lui arrive, accablée par le regard des autres, elle rêve de s’effacer.

L’Hectare « Dans mon foutu zoo » à Vendôme. Le jour d’une éclipse solaire, alors que tout le

monde se réunit, elle, choisit le repli. Incarnée par une marionnette en bois, elle a le sentiment que plus rien ne l’anime. Alors elle préfère s’arrêter. Elle s’échappe dans un monde intérieur qui prend forme sur scène en dessin d’animation. L’émission de radio que Didi écoute constitue pour elle le dernier lien avec le monde extérieur. À l’antenne, Noé, animateur d’une radio libre, part à la rencontre des autres et tend le micro à celles et ceux qu’il croise. Dans leurs quêtes parallèles, entre silence et voix, entre retrait et rencontres, la même question émerge quelle est la bonne distance entre soi et le monde ? Dans mon foutu zoo propose une plongée au cœur du repli sur soi. A partir de 10a. 20 .

Didi is 15 years old, and for some time now she has been noticing smoke coming out of her skin. Unable to understand what is happening to her, overwhelmed by the way others look at her, she dreams of disappearing.

Didi ist 15 Jahre alt und seit einiger Zeit bemerkt sie, dass Rauch aus ihrer Haut aufsteigt. Sie versteht nicht, was mit ihr passiert, und träumt davon, sich selbst auszulöschen.

Didi ha 15 anni e da qualche tempo nota del fumo che esce dalla sua pelle. Incapace di capire cosa le stia succedendo, sopraffatta dagli sguardi degli altri, sogna di scomparire.

Didi tiene 15 años y desde hace algún tiempo nota que le sale humo de la piel. Incapaz de comprender lo que le ocurre, abrumada por las miradas de los demás, sueña con desaparecer.

