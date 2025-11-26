L’Hectare « Le murmure des songes » à Vendôme

8 Rue César de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-26 19:00:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Vous voici au pays des songes, entre cauchemars et rêveries imaginaires, où tout se métamorphose à chaque instant, avec humour, douceur et virtuosité. Les enfants seront émerveillés et les plus grands ressortiront avec leur âme d’enfant !

L’Hectare « Le murmure des songes » à Vendôme. Le chorégraphe hip-hop Kader Attou vous entraîne dans sa chambre d’enfance, celle où son imagination débordante se mettait en marche une fois l’obscurité installée. Dans cette chambre, se déploient d’incessantes métamorphoses visuelles qui entrent en interaction avec une danse tout en fluidité. Kader Attou inscrit ses quatre danseurs

dans un univers visuel puissant. Comme lui, il vous suffit de garder les yeux ouverts pour laisser surgir de magnifiques créatures nocturnes. Les murs semblent s’écarter pour laisser la place à un territoire inconnu à explorer. Ici, on joue au ballon avec la lune, on s’enroule dans un épais édredon, les duos sont tendres et les quatuors ludiques. Tout public dès 7 ans. Durée 1h05. 20 .

8 Rue César de Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 00

English :

Here you are in the land of dreams, between nightmares and imaginary reveries, where everything transforms at every moment, with humor, gentleness and virtuosity. Children will be amazed, and adults will leave with their childlike souls!

German :

Hier sind Sie im Land der Träume, zwischen Albträumen und imaginären Träumereien, wo sich alles in jedem Moment mit Humor, Sanftheit und Virtuosität verwandelt. Die Kinder werden staunen und die Großen werden mit ihrer Kinderseele nach Hause gehen!

Italiano :

Qui siete nel paese dei sogni, tra incubi e fantasticherie, dove tutto si trasforma in ogni momento, con umorismo, dolcezza e virtuosismo. I bambini rimarranno a bocca aperta e i grandi se ne andranno con l’anima da bambini!

Espanol :

Aquí se encuentra en el país de los sueños, entre pesadillas y ensueños imaginarios, donde todo se transforma a cada instante, con humor, dulzura y virtuosismo. Los niños quedarán maravillados, ¡y los mayores se irán con el alma de niños!

L’événement L’Hectare « Le murmure des songes » à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2025-09-10 par OT de Vendome Territoires Vendomois