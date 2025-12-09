L’Hectare « Musiques de films rythmes cuivrés » à Vendôme

La musique et le cinéma ont une histoire commune grâce à des réalisateurs inspirés par le répertoire classique ou des compositeurs de musiques de films.

L’Hectare « Musiques de films rythmes cuivrés » à Vendôme. Ce soir, quinze cuivres et percussions de l’Orchestre symphonique de la Région Centre-Val de Loire et le chœur de l’Opéra de Tours se retrouvent pour honorer l’histoire du 7e Art ! Avec une mise en espace et une scénographie originales, les musiciens traversent les siècles et revisitent les compositions d’une vingtaine de chefs-d’œuvre cinématographiques. Le programme est réjouissant Les Demoiselles de Rochefort, Cyrano de Bergerac, Taxi Driver, Manon des Sources, Rocky, Le Bon, la Brute et le Truand… et tant d’autres ! Succès phénoménal pour les premières représentations à l’Opéra de Tours, ce concert de musiques de films promet d’être joyeux et ludique ! Tout public dès 8 ans. Durée 1h50. 35 .

8 Rue César de Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 00

English :

Music and cinema share a common history, thanks to directors inspired by the classical repertoire and composers of film music.

German :

Musik und Film haben eine gemeinsame Geschichte dank Regisseuren, die sich vom klassischen Repertoire inspirieren ließen, oder Komponisten von Filmmusik.

Italiano :

La musica e il cinema hanno una storia comune, grazie ai registi che si ispirano al repertorio classico e ai compositori di musica da film.

Espanol :

La música y el cine tienen una historia compartida, gracias a directores inspirados en el repertorio clásico y compositores de música de cine.

