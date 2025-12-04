L’Hectare « Rhinocéros » à Vendôme

8 Rue César de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-04 20:30:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

C’est l’histoire d’une drôle d’épidémie qui conta mine toute la ville la rhinocérite , résultat d’une prolifération idéologique.

L’Hectare « Rhinocéros » à Vendôme. Alors que tous les habitants se transforment en rhinocéros et foncent tête baissée dans la pensée unique, seul l’un d’entre eux réagit humainement et décide de résister. La rhinocérite est-elle la maladie du conformisme ? Quel est le degré de responsabilité de ceux qui y succombent ? Soixante six ans après le Rhinocéros de Ionesco, la metteure en scène

et directrice du Centre Dramatique National (C.D.N) de Tours, Bérangère Vantusso s’en empare pour en faire résonner l’inquiétante modernité. Elle porte un regard grinçant et surréaliste sur

ce phénomène et donne à voir la vulnérabilité de l’humain. Le plateau ne cesse de se métamorphoser autour de six comédiens qui donnent un véritable coup de frais à cette œuvre emblématique du théâtre de l’absurde 20 .

8 Rue César de Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 00

English :

This is the story of a strange epidemic that is undermining the whole city: « rhinoceritis », the result of ideological proliferation.

German :

Es ist die Geschichte einer seltsamen Epidemie, die die ganze Stadt untergräbt: « Rhinoceritis », das Ergebnis einer ideologischen Verbreitung.

Italiano :

È la storia di una strana epidemia che sta minando l’intera città: la « rinocerite », frutto della proliferazione ideologica.

Espanol :

Esta es la historia de una extraña epidemia que está minando toda la ciudad: la « rinoceritis », resultado de la proliferación ideológica.

L’événement L’Hectare « Rhinocéros » à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2025-09-10 par OT de Vendome Territoires Vendomois