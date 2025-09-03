L’HÉRALDIQUE MÉDIÉVALE Carcassonne
L’HÉRALDIQUE MÉDIÉVALE Carcassonne mardi 26 mai 2026.
L’HÉRALDIQUE MÉDIÉVALE
41 Avenue Claude Bernard Carcassonne Aude
Découvrez l’histoire de l’héraldique et venez apprendre à lire et identifier des armoiries avant de réaliser votre propre blason.
41 Avenue Claude Bernard Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 31 54 archives@aude.fr
English :
Discover the history of heraldry and learn how to read and identify coats of arms before creating your own coat of arms.
German :
Erfahren Sie mehr über die Geschichte der Heraldik und lernen Sie, wie man ein Wappen liest und identifiziert, bevor Sie Ihr eigenes Wappen anfertigen.
Italiano :
Scoprite la storia dell’araldica e imparate a leggere e identificare gli stemmi prima di creare il vostro stemma personale.
Espanol :
Descubra la historia de la heráldica y aprenda a leer e identificar escudos de armas antes de crear el suyo propio.
