L’HÉRALDIQUE MÉDIÉVALE Carcassonne

L’HÉRALDIQUE MÉDIÉVALE Carcassonne mardi 26 mai 2026.

L’HÉRALDIQUE MÉDIÉVALE

41 Avenue Claude Bernard Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 14:30:00

fin : 2026-05-26 16:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Découvrez l’histoire de l’héraldique et venez apprendre à lire et identifier des armoiries avant de réaliser votre propre blason.

.

41 Avenue Claude Bernard Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 31 54 archives@aude.fr

English :

Discover the history of heraldry and learn how to read and identify coats of arms before creating your own coat of arms.

German :

Erfahren Sie mehr über die Geschichte der Heraldik und lernen Sie, wie man ein Wappen liest und identifiziert, bevor Sie Ihr eigenes Wappen anfertigen.

Italiano :

Scoprite la storia dell’araldica e imparate a leggere e identificare gli stemmi prima di creare il vostro stemma personale.

Espanol :

Descubra la historia de la heráldica y aprenda a leer e identificar escudos de armas antes de crear el suyo propio.

L’événement L’HÉRALDIQUE MÉDIÉVALE Carcassonne a été mis à jour le 2025-09-03 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Carcassonne