L’HÉRAULT DE FERME EN FERME DOMAINE MON JARDIN DE VIGNES

Siran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Découverte des vins natures (certifiés Bio et Demeter)

Programme Dégustation des cuvées et explication du travail sous l’angle de l’environnement et de la qualité alimentaire

Patrick conduit 2 ha de vignes sur le terroir du cru Minervois la Livinière, selon les principes de la biodynamie et de l’agroécologie. Vins certifiés BIO et Demeter à partir de 2024. Vin nature (sans intrant) pour la plupart des cuvées.

Au programme Dégustation des cuvées, découverte des vins natures et de mon travail sous les angles de l’environnement et de la qualité alimentaire. .

Siran 34210 Hérault Occitanie +33 7 77 08 82 20

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English :

Discovery of natural wines (certified organic and Demeter)

Program: Tasting of vintages and explanation of work from the point of view of the environment and food quality

L’événement L’HÉRAULT DE FERME EN FERME DOMAINE MON JARDIN DE VIGNES Siran a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC