L’HÉRAULT FÊTE LA BIO Prades-le-Lez

L’HÉRAULT FÊTE LA BIO Prades-le-Lez dimanche 19 octobre 2025.

L’HÉRAULT FÊTE LA BIO

Prades-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

GRATUIT entrée libre et gratuite

L’Hérault fête la bio

Dimanche 19 octobre 2025

de 9h30 à 18h

Organisé par le Civam bio 34

Moment de découverte des produits bio et locaux, mais aussi moment festif pour partir à la rencontre de la richesse agricole héraultaise. Thématique à l’honneur cette année le jardin nourricier

Au programme

– marché biologique de 9h30 à 18h

– restauration bio toute la journée

– animations, conférences, expositions, musique

Plus d’infos sur cette journée bio34.com

Vous ne voulez rien manquer de notre programmation, notre actualité inscrivez-vous à notre newsletter en quelques clics sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

(Bandeau bas de page du site internet)

Découvrez le Domaine de Restinclières Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toute l’année .

Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’HÉRAULT FÊTE LA BIO Prades-le-Lez a été mis à jour le 2025-09-11 par 34 RESTINCLIERES