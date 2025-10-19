L’HÉRAULT FÊTE LA BIO Prades-le-Lez
GRATUIT entrée libre et gratuite
L’Hérault fête la bio
Dimanche 19 octobre 2025
de 9h30 à 18h
Organisé par le Civam bio 34
Moment de découverte des produits bio et locaux, mais aussi moment festif pour partir à la rencontre de la richesse agricole héraultaise. Thématique à l’honneur cette année le jardin nourricier
Au programme
– marché biologique de 9h30 à 18h
– restauration bio toute la journée
– animations, conférences, expositions, musique
Plus d’infos sur cette journée bio34.com
Découvrez le Domaine de Restinclières Prades -le-Lez:
LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES
240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)
Ouverture 7j/7
Parking gratuit
Aire de jeux
Aires de pique-nique
Divers sentiers de randonnées et de balades
Accès libre et gratuit à tous les équipements
Des animations toute l’année .
Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20
