L’herbe est-elle plus verte en Normandie ? Les prairies normandes histoire et biodiversité Caen

L’herbe est-elle plus verte en Normandie ? Les prairies normandes histoire et biodiversité

Conférence de Sylvain Diquélou, Directeur du Conservatoire Botanique National de Normandie

A l’échelle de l’histoire de l’agriculture, les prairies sont une innovation relativement récente dans les paysages normands. Elles se sont développées en parallèle du réseau bocager, essentiellement au cours du 19ème siècle et sont devenu le refuge d’une flore -et d’une faune- autrefois répandue dans les écosystèmes plus naturels et friches alors en pleine régression. Leur contribution à la biodiversité régionale est majeure. Elle rendent également ce qu’il est convenu de qualifier de nombreux services écosystémiques. Actuellement, elles sont en régression tant quantitativement que qualitativement. Quels sont les leviers pour les conserver ? .

English : L’herbe est-elle plus verte en Normandie ? Les prairies normandes histoire et biodiversité

Lecture by Sylvain Diquélou, Director of the Conservatoire Botanique National de Normandie

