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L’Herberie fête le Printemps Pouancé La Haute Herberie Ombrée d’Anjou

L’Herberie fête le Printemps Pouancé La Haute Herberie Ombrée d’Anjou dimanche 19 avril 2026.

Lieu : La Haute Herberie

Adresse : L'Herberie

Ville : 49420 Ombrée d'Anjou

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : 0 0 0

L’Herberie fête le Printemps Pouancé

La Haute Herberie L’Herberie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

L’Herberie fête le Printemps le 19 Avril 2026
Le printemps arrive à L’Herberie !
Le 19 avril, L’Herberie ouvre les portes pour la 1ère édition de L’Herberie Fête le Printemps — une journée de 10h à 18h, en plein air, en famille, les pieds dans l’herbe.
Au programme
Fleurs, plantes, arbres et plants de légumes
Miels et tisanes
Jeux pour les enfants
Artisanat local
Buvette et restauration sur place
Entrée 3 € — gratuit pour les moins de 18 ans   .

La Haute Herberie L’Herberie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 85 21 56  poleartsetbienetre@gmail.com

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English :

L’Herberie celebrates Spring on April 19, 2026

L’événement L’Herberie fête le Printemps Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Anjou bleu