L’Herberie fête le Printemps Pouancé La Haute Herberie Ombrée d’Anjou
L’Herberie fête le Printemps Pouancé La Haute Herberie Ombrée d’Anjou dimanche 19 avril 2026.
L’Herberie fête le Printemps Pouancé
La Haute Herberie L’Herberie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
L’Herberie fête le Printemps le 19 Avril 2026
Le printemps arrive à L’Herberie !
Le 19 avril, L’Herberie ouvre les portes pour la 1ère édition de L’Herberie Fête le Printemps — une journée de 10h à 18h, en plein air, en famille, les pieds dans l’herbe.
Au programme
Fleurs, plantes, arbres et plants de légumes
Miels et tisanes
Jeux pour les enfants
Artisanat local
Buvette et restauration sur place
Entrée 3 € — gratuit pour les moins de 18 ans .
La Haute Herberie L’Herberie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 85 21 56 poleartsetbienetre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’Herberie celebrates Spring on April 19, 2026
L’événement L’Herberie fête le Printemps Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Anjou bleu