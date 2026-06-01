L’herbier dansant de la place Clemenceau, Place Clemenceau, Pau

L’herbier dansant de la place Clemenceau Samedi 6 juin, 18h00 Place Clemenceau Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Découvrez la richesse du patrimoine urbain, culturel et naturel de la place Clemenceau, réhabilitée, à travers un récit original du poète palois Nicolas Vargas en quatre tableaux animés et dansés.

Tels des photographies, des marqueurs, des pauses… les tableaux illustrent les différentes époques de la conception de la place Clemenceau et s’inspirent des costumes animés par les danseuses du collectif Dantza, et imaginés pour l’occasion par l’Institut Supérieur des Impressions Naturelles appliquées (ISINA). Teintés à partir d’essences de plantes que l’on peut retrouver sur la place, les costumes font référence au végétal et à l’histoire de Pau tout en mettant en valeur les métiers du paysage et des services techniques de la Ville. Inspirés du vivant, ils interrogent également les modes de consommations durables.

Avec la Ville de Pau, ISINA, Nicolas Vargas et le collectif Dantza

Place Clemenceau Place Georges Clemenceau, 64000, Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Après avoir accueilli la petite église Notre-Dame-des-Morts au XVIIe siècle, puis des halles aux XIXe siècle, la place Clemenceau s’impose comme le cœur de la ville dans les années folles, avec la construction de bâtiments emblématiques tels que les Galeries Lafayette et le Palais des Pyrénées.

Dans les années 1950, le Palais est percé, offrant une vue dégagée sur les Pyrénées, tandis que deux tours de 38 mètres y sont érigées.

En 2004, la place devient piétonne et un parking souterrain est aménagé, contribuant à redynamisation du centre-ville.

En 2026, elle change à nouveau de visage grâce à une opération de végétalisation. Désormais composée de deux jardins contemporains, d’un miroir d’eau, de la statue emblématique « La Source » de Paul Auban, de deux puits de lumière transformés en jardins et de plusieurs espaces de détente et de convivialité, la place Clemenceau accueille de nombreux événements, tels que le marché de Noël, la Place Gourmande ou la Fête de la Musique.

Découvrez la richesse du patrimoine urbain, culturel et naturel de la place Clemenceau, réhabilitée, à travers un récit original du poète palois Nicolas Vargas en quatre tableaux animés et dansés.

©ISINA, Cyril Garrabos – Ville de Pau