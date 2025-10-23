L’héritage de la pensée constructive de Jean Prouvé L’École de design Nantes Atlantique Nantes

L’héritage de la pensée constructive de Jean Prouvé Jeudi 23 octobre, 18h30 L’École de design Nantes Atlantique Loire-Atlantique

Entrée libre, sur inscription

Préfabrication, standardisation, industrialisation, fonctionnalisme, démontabilité, analyse globale de la construction (dessin/production/coût), expression structurelle, rupture avec son époque, autant de qualificatifs pour définir la pensée constructive développée par Jean Prouvé il y a 75 ans.

Alors que la construction hors-site prolonge l’histoire de la préfabrication,discutons ensemble de l’héritage de la pensée constructive de Jean Prouvé, de l’adaptabilité du standards aux contextes singuliers et aux enjeux environnementaux de notre époque.

Intervenants :

Thomas Vicari_Ateliers David, construction métallique et métallerie

Olivier Malandin _Briand, industriel de la construction

Alexis Autret_Ouest Structures, bureau d’études

Damien Sicot_Syface, construction bio-sourcée hors-site

Modération :

Delphine Auvigne, ingénieure et membre de la Maison de l’architecture

L’École de design Nantes Atlantique 61 Bd de la Prairie au Duc, 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/pLX6sRZcqERUVRmp7 »}]

Discussion autour de l’influence de la pensée constructive de Jean Prouvé sur les conceptions architecturales d’aujourd’hui. architecture ingénierie