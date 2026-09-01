Informations pratiques

Laval

L’Héritage de Saint-Julien – Journées Européennes du Patrimoine

Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 13:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite itinérante à travers l’ex-hôpital rénové, transformé en espace intergénérationnel, social et éducatif et la chapelle partiellement restaurée.

Une visite guidée à travers la Cale (restaurant solidaire), la résidence senior et sa colocation étudiante, la Cabane (accueil périscolaire), le Nid (microcrèche), l’Internat, la Maison de Santé et la magnifique chapelle construite par Léopold Ridel. Tout un monde dont le cœur bat au rythme des générations qui se croisent et s’enrichissent mutuellement. Uniquement sur inscription (https://my.weezevent.com/visite-guidee-espace-saint-julien), pour garantir une expérience fluide permettant de découvrir pour la première fois les locaux rénovés de l’ex- hôpital et la nouvelle vie des lieux.

Sur inscription, gratuit .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

A guided tour through the renovated former hospital—now transformed into an intergenerational, social, and educational space—and the partially restored chapel.

L’événement L’Héritage de Saint-Julien – Journées Européennes du Patrimoine Laval a été mis à jour le 2026-09-08 par LAVAL TOURISME