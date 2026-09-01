L’Héritage de Saint-Julien – Journées Européennes du Patrimoine Laval
dimanche 20 septembre 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
L’Héritage de Saint-Julien – Journées Européennes du Patrimoine
Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite itinérante à travers l’ex-hôpital rénové, transformé en espace intergénérationnel, social et éducatif et la chapelle partiellement restaurée.
Une visite guidée à travers la Cale (restaurant solidaire), la résidence senior et sa colocation étudiante, la Cabane (accueil périscolaire), le Nid (microcrèche), l’Internat, la Maison de Santé et la magnifique chapelle construite par Léopold Ridel. Tout un monde dont le cœur bat au rythme des générations qui se croisent et s’enrichissent mutuellement. Uniquement sur inscription (https://my.weezevent.com/visite-guidee-espace-saint-julien), pour garantir une expérience fluide permettant de découvrir pour la première fois les locaux rénovés de l’ex- hôpital et la nouvelle vie des lieux.
Sur inscription, gratuit .
Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A guided tour through the renovated former hospital—now transformed into an intergenerational, social, and educational space—and the partially restored chapel.
L’événement L’Héritage de Saint-Julien – Journées Européennes du Patrimoine Laval a été mis à jour le 2026-09-08 par LAVAL TOURISME
À voir aussi à Laval (Mayenne)
- Mois du Climat Laval 15 septembre 2026
- Mois du Climat Ciné-débat (In)action, une famille ordinaire face à un enjeu planétaire Laval 15 septembre 2026
- Mois du Climat À la découverte des chauves-souris en ville Laval 15 septembre 2026
- Mois du Climat Journée nationale du sport scolaire Laval 16 septembre 2026
- Mois du Climat Soirée mobilités et véhicules alternatifs Laval 17 septembre 2026