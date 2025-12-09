L’héritage diabolique de tata Odette La Bouézienne Bouée
L’héritage diabolique de tata Odette La Bouézienne
3 Rue de la Salle des Fêtes Bouée Loire-Atlantique
Début : 2026-01-24 14:30:00
fin : 2026-02-08
2026-01-24 2026-01-25 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08
La famille de tata Odette doit se rendre chez le notaire pour prendre connaissance du testament de celle-ci, s’imaginant déjà propriétaire de la grande maison de la pauvre défunte. Au retour, l’ambiance n’est pas à la fête. Tata Odette a en fait légué sa maison à des clochards…
Evénement organisé en partenariat avec les bureaux OGEC et APEL de l’école Sainte-Thérèse de Bouée. Les bénéfices sont à destination de l’école Sainte-Thérèse de Bouée. .
3 Rue de la Salle des Fêtes Bouée 44260 Loire-Atlantique
