L’HÉRITAGE PRESQUE PARFAIT COMÉDIE D’ANGÉLIQUE SUTTY

place de la Mairie Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Une comédie pétillante où une famille haute en couleur se déchire autour d’un héritage inattendu. Entre manipulations et quiproquos, les rebondissements s’enchaînent pour le plus grand plaisir du public.

Dans un salon bourgeois apparemment paisible, une annonce va bouleverser l’équilibre familial la question de l’héritage. Autour d’une aïeule aussi rusée qu’imprévisible gravitent des proches prêts à tout pour tirer leur épingle du jeu.

Mensonges, alliances stratégiques, révélations surprenantes et situations absurdes rythment cette comédie de boulevard dynamique. Les dialogues vifs et les caractères bien trempés donnent lieu à une succession de scènes aussi drôles qu’inattendues.

À travers cette intrigue savoureuse, la pièce d’Angélique Sutty explore avec légèreté les travers humains et les relations familiales, offrant un moment de divertissement accessible à tous. .

place de la Mairie Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 09 26 40

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English : L’HÉRITAGE PRESQUE PARFAIT COMÉDIE D’ANGÉLIQUE SUTTY

A sparkling comedy in which a colorful family is torn apart by an unexpected inheritance. The plot twists and turns between manipulation and misunderstanding are sure to delight the audience.

L’événement L’HÉRITAGE PRESQUE PARFAIT COMÉDIE D’ANGÉLIQUE SUTTY Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 ADT34