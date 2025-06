L’héritage viking Saint-Valery-en-Caux 4 juillet 2025 07:00

Seine-Maritime

L’héritage viking Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-04

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-04

Vendredi 4 juillet

20h30 Conférence et film au Casino, Rollon, le 1er Normand M samedi 5 juillet M 10h00 à 18h00 entrée libre et gratuite

Samedi 5 juillet –

Village de Walarik

10h00 à 18h00 Reconstitution d’un village viking, avec ses échoppes, ses artisans. Entrée libre et gratuite

Exposition du trône de Rollon et de son drakkar.

Animations, exposition du Knarr, ateliers créatifs, médiathèque hors les murs, jeux, maquillage, broderie…

Balades en Courlis dans le bassin (rendez-vous ponton 32) ,Stand de tir à l’arc (de 13h à 18h) . Stand de lancer de hache (de 14h à 18h) Souvenirs, buvette et restauration sur place.

10h30 Chants vikings et médiévaux de Marina Lys Village de Walarik

11h00 Combats de béhourd Spectacle par Diex Aïe Village de Walarik

12h00 Arrivée de Rollon sur son drakkar et chants vikings Kiosque k

12h30 Cortège viking Départ du kiosque vers Walarik

13h30 Combats de béhourd Spectacle par Diex Aïe – Village de Walarik

14h30 -Les histoires de Floki spectacle de raconteur Village de Walarik

15h00 -Chants vikings et médiévaux de Marina Lys Place de la Chapelle n

16h00 Combats de béhourd Spectacle par Diex Aïe Village de Walarik

16h30 Les histoires de Floki spectacle de raconteurVillage de Walarik ÷

16h30 Chants vikings et médiévaux de Marina Lys Front de mer

17h30 -Combats de béhourd Spectacle par Diex Aïe Village de Walarik

19h00- Le banquet d’Odin, repas viking (20 € sur réservation) Village de Walarik j

21h30 -Cracheurs de feu spectacle des Saltinbanques de l’impossible Village de Walarik p

22h00 Soirée vikings on the dancefloor Casino de Saint-Valery

Dimanche 6 juillet –

10h00 à 16h30 entrée libre et gratuite au Village de Walarik

Reconstitution d’un village viking, avec ses échoppes, ses artisans

Exposition du trône de Rollon et de son drakkar

Animations, exposition du Knarr, ateliers créatifs, médiathèque hors les murs, jeux, maquillage, broderie…

Balades en Courlis dans le bassin (rendez-vous ponton 32)

Stand de lancer de hache (de 13h à 16h)

Stand de tir à l’arc (de 10h à 16h)

Souvenirs, buvette et restauration sur place

10h30 -Combats de béhourd Spectacle par Diex Aïe Village de Walarik

11h00 -Chants vikings et médiévaux de Marina Lys Place du Marché

11h00 Les histoires de Floki spectacle de raconteur Village de Walarik n

12h00 -Combats de béhourd Spectacle par Diex Aïe Village de Walarik

13h30 -Chants vikings et médiévaux de Marina Lys- Village de Walarik

14h30 Combats de béhourd Spectacle par Diex Aïe Village de Walarik

15h00 Les histoires de Floki spectacle de raconteur Village de Walarik

16h00 Chants vikings et médiévaux de Marina Lys Village de Walarik

20h30 Concert de Eihwar duo folklorique mystique Parking du Casino

Clou du Festival Njord, le duo déjanté Eihwar se produira

sur une scène imaginée spécialement pour leur show,

sur le parking du Casino de Saint-Valery-en-Caux.

Amateurs de musique pagan et viking, préparezvous à entrer en transe au son des chants folkloriques

nordiques d’Eihwar. Découvert au Helfest et déjà à

l’affiche de grands festivals européens, Eihwar propose

un son électro néo-papan , brutal et festif, taillé

pour les dancefloors vikings !

Alors elfes et trolls, chamans et guerriers berserkers,

rejoignez-les dans leur univers fantastique.

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 22

English : L’héritage viking

Friday, July 4 –

8:30 pm Conference and film at the Casino, Rollon, le 1er Normand M Saturday, July 5 M 10:00 am to 6:00 pm free admission

Saturday, July 5 –

Walarik village

10:00 a.m. to 6:00 p.m. Reconstruction of a Viking village, with its shops and craftsmen. Free admission

Exhibition of Rollon’s throne and his drakkar.

Activities, Knarr exhibition, creative workshops, media library, games, make-up, embroidery…

Curlew rides in the basin (rendez-vous pontoon 32) ,Archery stand (from 1 pm to 6 pm) . Axe-throwing stand (from 2 pm to 6 pm) Souvenirs, refreshments and snacks on site.

10:30 am Viking and medieval songs by Marina Lys Village de Walarik

11:00 am Behurd fights Show by « Diex Aïe » Walarik village

12h00 Arrival of Rollon on his drakkar and Viking songs Kiosk k

12:30 pm Viking procession Departure from the bandstand to Walarik

1:30pm Behurd fights Show by « Diex Aïe » Walarik village

2:30 pm -Les histoires de Floki storytelling show Walarik village

3:00 pm Viking and medieval songs by Marina Lys Place de la Chapelle n

4:00 pm Behurd fights Show by « Diex Aïe » Walarik Village »

4:30 pm Les histoires de Floki Storytelling showVillage de Walarik ÷

4:30pm Viking and medieval songs by Marina Lys Seafront

5:30 pm Béhourd fights Show by « Diex Aïe » Walarik village

7:00 pm- Le banquet d?Odin, Viking meal (20 ? on reservation) Village de Walarik j

9:30 pm -Cracheurs de feu show by Saltinbanques de l?impossible Walarik village p

10:00 pm Vikings on the dancefloor Casino de Saint-Valery

Sunday, July 6 –

10:00 a.m. to 4:30 p.m. free admission to Walarik Village

Reconstruction of a Viking village, with stalls and craftsmen

Exhibition of Rollon’s throne and his drakkar

Activities, Knarr exhibition, creative workshops, outdoor media library, games, face painting, embroidery…

Curlew rides in the basin (rendez-vous pontoon 32)

Axe-throwing stand (1 pm to 4 pm)

Archery stand (from 10am to 4pm)

Souvenirs, refreshments and on-site catering

10:30 am Behurd fights Show by « Diex Aïe » Walarik village

11h00 Viking and medieval songs by Marina Lys Place du Marché

11h00 Les histoires de Floki Storytelling show Village de Walarik n

12h00 -Combats de béhourd Show by « Diex Aïe » Walarik Village

1:30 pm Viking and medieval songs by Marina Lys- Walarik village

2:30 pm Behurd fights Show by « Diex Aïe » Walarik village »

3:00 pm Les histoires de Floki storytelling show Village de Walarik

4:00 pm Viking and medieval songs by Marina Lys Village de Walarik

8:30pm Concert by Eihwar mystical folk duo Parking du Casino

The highlight of the Njord Festival is a performance by the wacky duo Eihwar

on a stage specially designed for their show,

in the parking lot of the Saint-Valery-en-Caux Casino.

« Fans of pagan and Viking music, get ready to go into a trance to the sound of Eihwar?s Nordic folk songs

of Eihwar. Discovered at Helfest and already on the bill

major European festivals, Eihwar offers a « neo-papanic

a « neo-papan » electro sound, brutal and festive

for Viking dancefloors!

So elves and trolls, shamans and berserker warriors,

join them in their fantastic universe

German :

Freitag, 4. Juli –

20.30 Uhr Vortrag und Film im Casino, Rollon, le 1er Normand M Samstag, 5. Juli M 10.00 bis 18.00 Uhr Eintritt frei und kostenlos

Samstag, 5. Juli –

Dorf Walarik

10.00 bis 18.00 Uhr Nachbildung eines Wikingerdorfes mit seinen Ständen und Handwerkern. Freier und kostenloser Eintritt

Ausstellung des Throns von Rollon und seines Drakkars.

Animationen, Ausstellung des Knarr, kreative Workshops, Mediathek außerhalb der Mauern, Spiele, Schminken, Stickerei…

Fahrten mit dem Brachvogel im Becken (Treffpunkt: Steg 32), Bogenschießstand (von 13 bis 18 Uhr) . Axtwurfstand (von 14 bis 18 Uhr) Souvenirs, Getränke und Essen vor Ort.

10.30 Uhr Wikinger- und mittelalterliche Gesänge von Marina Lys Village aus Walarik

11.00 Uhr Behourd-Kämpfe Show von « Diex Aïe » Walarik-Dorf

12.00 Uhr Ankunft von Rollon auf seinem Drakkar und Wikingergesang Kiosk k

12.30 Uhr Wikingerumzug Abfahrt vom Kiosk nach Walarik

13:30 Uhr Behourd-Kämpfe Aufführung von « Diex Aïe »- Walarik-Dorf

14.30 Uhr Floki’s Geschichten Show mit Geschichtenerzählern Dorf Walarik

15.00 Uhr -Wikinger- und mittelalterliche Gesänge von Marina Lys Place de la Chapelle n

16.00 Uhr Behourd-Kämpfe Show von » Diex Aïe » Dorf Walarik »

16.30 Uhr Die Geschichten von Floki Show von GeschichtenerzählernDorf Walarik ÷

16.30 Uhr Wikinger- und mittelalterliche Gesänge von Marina Lys Meeresfront

17.30 Uhr Behourd-Kämpfe Aufführung von « Diex Aïe » Dorf Walarik

19.00 Uhr Odins Bankett, Wikingermahl (20 ? mit Reservierung) Dorf Walarik j

21:30 Uhr Feuerspucker Show der Saltinbanques de l’impossible Dorf Walarik p

22.00 Uhr Wikingerabend auf dem Tanzboden Casino von Saint-Valery

Sonntag, 6. Juli –

10.00 bis 16.30 Uhr freier Eintritt ins Village de Walarik

Nachbau eines Wikingerdorfes mit seinen Ständen und Handwerkern

Ausstellung des Throns von Rollon und seines Drakkars

Animationen, Ausstellung des Knarrs, kreative Workshops, Mediathek außerhalb der Mauern, Spiele, Schminken, Stickerei…

Fahrten mit dem Brachvogel im Becken (Treffpunkt: Steg 32)

Axtwurfstand (von 13:00 bis 16:00 Uhr)

Bogenschießstand (von 10 bis 16 Uhr)

Souvenirs, Imbiss und Getränke vor Ort

10.30 Uhr -Behurd-Kämpfe Aufführung von « Diex Aïe » Dorf Walarik

11.00 Uhr -Wikinger- und mittelalterliche Gesänge von Marina Lys Marktplatz

11.00 Uhr Flokis Geschichten Show eines Geschichtenerzählers Dorf Walarik n

12.00 Uhr -Behurd-Kämpfe Show von « Diex Aïe » Dorf Walarik

13.30 Uhr -Wikinger- und mittelalterliche Gesänge von Marina Lys- Dorf Walarik

14.30 Uhr Behourd-Kämpfe Aufführung von « Diex Aïe » Dorf Walarik »

15.00 Uhr Floki’s Geschichten Show mit Geschichtenerzählern Dorf Walarik

16.00 Uhr Wikinger- und mittelalterliche Gesänge von Marina Lys Dorf Walarik

20.30 Uhr Konzert von Eihwar mystisches Folkloreduo Parkplatz des Kasinos

Als Höhepunkt des Njord-Festivals wird das verrückte Duo Eihwar auftreten

auf einer Bühne, die eigens für ihre Show erdacht wurde,

auf dem Parkplatz des Casinos von Saint-Valery-en-Caux.

« Liebhaber von Heiden- und Wikingermusik sollten sich darauf vorbereiten, sich von den folkloristischen Gesängen in Trance versetzen zu lassen

von Eihwar. Er wurde auf dem Helfest entdeckt und steht bereits auf der Bühne

eihwar ist bereits auf großen europäischen Festivals aufgetreten

einen « Neo-Papan »-Elektro-Sound, brutal und festlich, der wie geschaffen ist für

für die Dancefloors der Wikinger!

Also Elfen und Trolle, Schamanen und Berserkerkrieger,

schließen Sie sich ihnen in ihrer fantastischen Welt an »

Italiano :

Venerdì 4 luglio –

20.30 Conferenza e film al Casinò, Rollon, il 1° Norman M Sabato 5 luglio M 10.00-18.00 ingresso libero

Sabato 5 luglio –

Villaggio Walarik

dalle 10.00 alle 18.00 Ricostruzione di un villaggio vichingo, con bancarelle e artigiani. Ingresso libero

Esposizione del trono di Rollon e del suo drakkar.

Attività, mostra di Knarr, laboratori creativi, mediateca, giochi, face painting, ricamo…

Passeggiate con i chiurli nel bacino (appuntamento al pontone 32), stand di tiro con l’arco (dalle 13.00 alle 18.00). Stand di lancio dell’ascia (dalle 14.00 alle 18.00) Souvenir, rinfreschi e snack in loco.

10.30 Canti vichinghi e medievali a cura di Marina Lys Village de Walarik

11.00 Combattimenti di Behurd Spettacolo di « Diex Aïe » Villaggio di Walarik

12.00 Arrivo di Rollon sul suo drakkar e canti vichinghi Chiosco k

12.30 Corteo vichingo Partenza dal chiosco verso Walarik

13.30 Combattimenti di Behurd Spettacolo di « Diex Aïe » Villaggio di Walarik

14.30 Le storie di Floki Spettacolo di narrazione villaggio di Walarik

15.00 Canti vichinghi e medievali di Marina Lys Place de la Chapelle n

16.00 Combattimenti di Behurd Spettacolo di « Diex Aïe » Villaggio Walarik

16.30 Les histoires de Floki Spettacolo di narrazioneVillaggio di Walarik ÷

16.30 Canti vichinghi e medievali di Marina Lys Lungomare

17.30 Combattimenti di Behurd Spettacolo di « Diex Aïe » del villaggio di Walarik

19.00 Banchetto di Odino, pasto vichingo (20 ? su prenotazione) Villaggio di Walarik j

21:30 Les Saltinbanques de l’impossible Spettacolo di Firebrand Walarik Village p

22:00 I vichinghi in pista Casino di Saint-Valery

Domenica 6 luglio –

dalle 10.00 alle 16.30 ingresso libero al Villaggio Walarik

Ricostruzione di un villaggio vichingo, con le sue botteghe e i suoi artigiani

Esposizione del trono di Rollon e del suo drakkar

Attività, mostra di Knarr, laboratori creativi, mediateca all’aperto, giochi, face painting, ricamo, ecc.

Passeggiate con i chiurli nel bacino (pontile di ritrovo 32)

Stand di lancio dell’ascia (dalle 13.00 alle 16.00)

Stand di tiro con l’arco (dalle 10.00 alle 16.00)

Souvenir, rinfreschi e spuntini in loco

10.30 Combattimenti di Behurd Spettacolo del villaggio Walarik « Diex Aïe »

11.00 Canti vichinghi e medievali di Marina Lys Place du Marché

11.00 Le storie di Floki Spettacolo di narrazione del villaggio Walarik n

12.00 Combattimenti di Behurd Spettacolo di « Diex Aïe » Villaggio Walarik

13.30 Canti vichinghi e medievali di Marina Lys Villaggio Walarik

14.30 Combattimenti di Behurd Spettacolo di « Diex Aïe » Walarik village

15.00 Le storie di Floki Spettacolo di narrazione del villaggio di Walarik

16.00 Canti vichinghi e medievali di Marina Lys Villaggio Walarik

20.30 Concerto di Eihwar duo folk mistico Parking du Casino

Il momento clou del Njord Festival sarà l’esibizione dello stravagante duo Eihwar

su un palco appositamente allestito per il loro spettacolo,

nel parcheggio del Casinò di Saint-Valery-en-Caux.

« Gli appassionati di musica pagana e vichinga si preparino a entrare in trance al suono delle canzoni folk nordiche degli Eihwar

di Eihwar. Scoperti all’Helfest e già presenti nel cartellone dei

importanti festival europei, Eihwar propone un suono neo-papanico

suono electro « neo-papanico », brutale e festoso, fatto su misura per i dancefloor vichinghi!

per i dancefloor vichinghi!

Quindi elfi e troll, sciamani e guerrieri berserker?

unitevi a loro nel loro fantastico universo

Espanol :

Viernes 4 de julio –

20.30 h Conferencia y película en el Casino, Rollon, 1er Norman M Sábado 5 de julio M 10.00 h a 18.00 h entrada gratuita

Sábado 5 de julio –

Pueblo Walarik

de 10.00 a 18.00 h Reconstrucción de un pueblo vikingo, con sus puestos y artesanos. Entrada gratuita

Exposición del trono de Rollon y su drakkar.

Actividades, exposición Knarr, talleres creativos, mediateca, juegos, pintura de caras, bordados…

Paseos en zarapito por la dársena (encuentro en el pontón 32) ,Puesto de tiro con arco (de 13:00 a 18:00) . Puesto de lanzamiento de hachas (de 14.00 a 18.00 h). Recuerdos, refrescos y tentempiés in situ.

10.30 h Canciones vikingas y medievales a cargo de Marina Lys Village de Walarik

11.00 Combates de Behurd Espectáculo de « Diex Aïe » Pueblo de Walarik

12.00 Llegada de Rollon en su drakkar y canciones vikingas Kiosco k

12:30 Desfile vikingo Salida del quiosco de música hacia Walarik

13h30 Combates de Behurd Espectáculo de « Diex Aïe » Pueblo de Walarik

14h30 Las historias de Floki Espectáculo de cuentos Pueblo de Walarik

15.00 h Canciones vikingas y medievales a cargo de Marina Lys Place de la Chapelle n

16.00 Luchas de Behurd Espectáculo de « Diex Aïe » Pueblo Walarik

16.30 h Les histoires de Floki Espectáculo de cuentosVillage de Walarik ÷

16h30 Canciones vikingas y medievales por Marina Lys Paseo marítimo

17.30 h Luchas de Behurd Espectáculo de « Diex Aïe » Pueblo de Walarik

19h00 Banquete de Odín, comida vikinga (20€ con reserva) Pueblo Walarik j

21:30 Les Saltinbanques de l’impossible Espectáculo de Firebrand Pueblo Walarik p

22:00 Vikingos en la pista de baile Casino de Saint-Valery

Domingo 6 de julio

de 10:00 a 16:30 entrada gratuita al Pueblo Walarik

Reconstrucción de un pueblo vikingo, con sus tiendas y artesanos

Exposición del trono de Rollon y su drakkar

Actividades, exposición Knarr, talleres creativos, mediateca al aire libre, juegos, pintura de caras, bordados, etc.

Paseos en zarapito en la dársena (pontón de encuentro 32)

Puesto de lanzamiento de hachas (de 13:00 a 16:00)

Puesto de tiro con arco (de 10.00 a 16.00 h)

Recuerdos, refrescos y tentempiés in situ

10.30 h Combates de Behurd Espectáculo del pueblo Walarik « Diex Aïe

11.00 h Canciones vikingas y medievales a cargo de Marina Lys Place du Marché

11.00 h Los cuentos de Floki Espectáculo de cuentacuentos Pueblo Walarik n

12.00 h Luchas de Behurd Espectáculo de « Diex Aïe » Pueblo Walarik

13.30 h Canciones vikingas y medievales por Marina Lys Pueblo Walarik

14h30 Combates de Behurd Espectáculo de « Diex Aïe » Pueblo Walarik

15.00 h Los cuentos de Floki Espectáculo de cuentacuentos Pueblo Walarik

16.00 h Canciones vikingas y medievales de Marina Lys Pueblo Walarik

20.30 h Concierto de Eihwar dúo de folk místico Parking del Casino

El punto culminante del Festival de Njord será la actuación del estrafalario dúo Eihwar

en un escenario especialmente diseñado para su espectáculo,

en el aparcamiento del Casino de Saint-Valery-en-Caux.

« Fans de la música pagana y vikinga, prepárense para entrar en trance al son de las canciones folclóricas nórdicas de Eihwar

de Eihwar. Descubiertos en el Helfest y ya en el cartel

de los principales festivales europeos, Eihwar ofrece un neo-papánico

sonido electro « neo-papan », brutal y festivo, hecho a medida para

¡para las pistas de baile vikingas!

Así que elfos y trolls, chamanes y guerreros berserker?

únete a ellos en su fantástico universo

