[L’Hermitage] Fête de la marche et du vélo à L’Hermitage 3 All. du Margat, 35590 L’Hermitage L’Hermitage Dimanche 31 mai, 11h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Le dimanche 31 mai 2026, de 11h à 17h

3 All. du Margat, 35590 L’Hermitage

Gratuit

Fête de la marche et du vélo à L’Hermitage / Organisation d’une journée pour créer de la convivialité autour de la pratique des mobilités douces. Différentes activités prévues autour de la nouvelle piste ludique de vélo inaugurée en octobre 2025. Les festivités auront lieu au niveau de la piste ludique de vélo située au 3 allée du Margat à L’Hermitage.

Le programme prévu est le suivant :

• 11h-12h30 marche sur les sentiers de l’Hermitage

• 12h30-14h pique-nique tiré du sac

• 14h-17h animations autour du vélo pour petits et grands (piste ludique, stands et ateliers divers)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-31T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T17:00:00.000+02:00

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3 All. du Margat, 35590 L’Hermitage 3 All. du Margat, 35590 L’Hermitage L’Hermitage 35590 Ille-et-Vilaine



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