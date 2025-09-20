L’Hermitage : une architecture sur trois siècles ! Notre-Dame de l’Hermitage Saint-Chamond

L’Hermitage : une architecture sur trois siècles ! Notre-Dame de l’Hermitage Saint-Chamond samedi 20 septembre 2025.

L’Hermitage : une architecture sur trois siècles ! 20 et 21 septembre Notre-Dame de l’Hermitage Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La maison de Notre Dame de l’Hermitage est composée de trois bâtiments principaux. Le bâtiment historique est du XIXe siècle et nous venons de célébrer le bicentenaire de sa construction et inauguration (1824-1825). Le deuxième est de la fin du XIXe, début du XXe siècle. Le plus récent, avec des installations modernes pour accueillir des grands groupes, est du XXIe siècle (2010). Venez les découvrir !

• Visite guidée à 15h

• Exposition

Notre-Dame de l’Hermitage 3, chemin de l’Hermitage, 42400 Saint Chamond, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 96 20 30 https://www.notredame-hermitage-noiretable.fr/ Communauté religieuse. À 70 km de Clermont-Ferrand – À 80 km de Saint-Etienne – À 9 km de la sortie 31 « Les Salles / Noirétable » de l’autoroute A72 – À 7km de Noirétable par la D53 puis la D101 direction La Chamba / Col de la Loge.

La maison de Notre Dame de l’Hermitage est composée de trois bâtiments principaux. Le bâtiment historique est du XIXe siècle et nous venons de célébrer le bicentenaire de sa construction et Le est de…

Notre-Dame de l’Hermitage