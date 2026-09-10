L’Heure Bleue en Brière, Maison du port de Rozé, Île d’Errand

Informations pratiques

L’Heure Bleue en Brière Samedi 19 septembre, 06h30 Maison du port de Rozé Loire-Atlantique

Groupe entre 15 et 20 participant.e.s

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T06:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T06:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Carole Rivalin, artiste et enseignante à l’Ecole des Beaux arts de Nantes /St Nazaire accompagnée de quelques étudiant.e.s et d’un spécialiste du Parc Naturel Régional de Brière propose une ballade atelier peinture et aquarelle au levé du soleil au départ de Port Rozé.

Cet atelier est ouvert à tous et toutes débutant.e.s, comme amateurs, amatrices confirmé.e.s.

À l’heure où les couleurs diurnes se transforment, ou les espèces vivantes nocturnes vont s‘endormir, il vous sera proposé d’observer d’écouter et de vivre cette transformation de la Brière et de la retranscrire, de l’interpréter sur papier a l’aide des outils à peindre (aquarelle, peinture acrylique ou la gouache, pastel…).

L’atelier sera suivi d’une réprésentation de la part des élèves de l’École des Beaux-Arts. Les musées de Fédrun, labélisés Musée de france, vous ouvrent leurs portes à la suite de l’atelier.

Maison du port de Rozé 7 Rue Laennec, 44550 Saint-Malo-de-Guersac Île d’Errand 44550 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.parc-naturel-briere.com/agenda/ »}]

Carole Rivalin, artiste et enseignante à l’Ecole des Beaux arts de Nantes /St Nazaire accompagnée de quelques étudiant.e.s et d’un spécialiste du Parc Naturel Régional de Brière propose une ballade …

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