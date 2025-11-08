L’heure coups de coeur Médiathèque L’Escale Angoulême

L’heure coups de coeur

Médiathèque L’Escale 17 rue Saint Vincent de Paul Angoulême Charente

Début : 2025-11-08 10:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08 2025-12-13

Un moment simple et chaleureux où vous pourrez venir échanger et partager autour des lectures que vous avez aimées.

Médiathèque L’Escale 17 rue Saint Vincent de Paul Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 45 61

English :

A simple and warm moment where you can come and exchange and share your favorite readings.

German :

Ein einfacher und herzlicher Moment, in dem Sie kommen und sich über die Lektüre, die Ihnen gefallen hat, austauschen und mit anderen teilen können.

Italiano :

È un momento semplice e caloroso in cui si può venire a parlare e condividere le proprie letture preferite.

Espanol :

Es un momento sencillo y cálido en el que puedes venir a charlar y compartir tus lecturas favoritas.

