L’heure coups de coeur Médiathèque L’Escale Angoulême
L’heure coups de coeur Médiathèque L’Escale Angoulême samedi 8 novembre 2025.
L’heure coups de coeur
Médiathèque L’Escale 17 rue Saint Vincent de Paul Angoulême Charente
Début : 2025-11-08 10:30:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08 2025-12-13
Un moment simple et chaleureux où vous pourrez venir échanger et partager autour des lectures que vous avez aimées.
Médiathèque L’Escale 17 rue Saint Vincent de Paul Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 45 61
English :
A simple and warm moment where you can come and exchange and share your favorite readings.
German :
Ein einfacher und herzlicher Moment, in dem Sie kommen und sich über die Lektüre, die Ihnen gefallen hat, austauschen und mit anderen teilen können.
Italiano :
È un momento semplice e caloroso in cui si può venire a parlare e condividere le proprie letture preferite.
Espanol :
Es un momento sencillo y cálido en el que puedes venir a charlar y compartir tus lecturas favoritas.
