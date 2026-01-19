L’heure coups de coeur Médiathèque L’Escale Angoulême
L’heure coups de coeur Médiathèque L’Escale Angoulême samedi 7 février 2026.
L’heure coups de coeur
Médiathèque L’Escale 17 rue Saint Vincent de Paul Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07 2026-03-21
Un moment simple et chaleureux où vous pourrez venir échanger et partager autour des lectures que vous avez aimées.
.
Médiathèque L’Escale 17 rue Saint Vincent de Paul Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 45 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A simple and warm moment where you can come and exchange and share your favorite readings.
L’événement L’heure coups de coeur Angoulême a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême