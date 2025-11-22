L’heure de l’enquête Médiathèque Jacques Demy Nantes

L’heure de l’enquête Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 22 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 11:00 – 12:00

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Jeux vidéoSeul ou à plusieurs, menez l’enquêete avec notre sélection de jeux pour apprentis détectives.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/