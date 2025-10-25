L’HEURE DE MARIE PAR FEMMES INTERNATIONALES MURS BRISES Perpignan
L’HEURE DE MARIE PAR FEMMES INTERNATIONALES MURS BRISES Perpignan samedi 25 octobre 2025.
L’HEURE DE MARIE PAR FEMMES INTERNATIONALES MURS BRISES
5 Place de la République Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 20:30:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Théâtre Municipal, place de la République.
.
5 Place de la République Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Théâtre Municipal, place de la République.
German :
Stadttheater, Place de la République.
Italiano :
Théâtre Municipal, place de la République.
Espanol :
Théâtre Municipal, place de la République.
L’événement L’HEURE DE MARIE PAR FEMMES INTERNATIONALES MURS BRISES Perpignan a été mis à jour le 2025-10-06 par PERPIGNAN TOURISME