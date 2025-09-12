L’HEURE DE POINTE AFTER WORK Mende

L’HEURE DE POINTE AFTER WORK Mende vendredi 12 septembre 2025.

Ramilles Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-12

2025-09-12

AU PROGRAMME
* DJ MODJO
* STEEL ALIVE
* RADIOBATO

Restauration et buvette sur place   .

Ramilles Mende 48000 Lozère Occitanie   vcjtp.asso@gmail.com

L’événement L’HEURE DE POINTE AFTER WORK Mende a été mis à jour le 2025-08-06 par Conseil Départemental