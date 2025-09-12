L’HEURE DE POINTE AFTER WORK Mende
Ramilles Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-12
AU PROGRAMME
* DJ MODJO
* STEEL ALIVE
* RADIOBATO
Restauration et buvette sur place .
Ramilles Mende 48000 Lozère Occitanie vcjtp.asso@gmail.com
