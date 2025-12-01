L’HEURE DE P(O)INTE AFTER WORK Mende
L’HEURE DE P(O)INTE AFTER WORK Mende vendredi 19 décembre 2025.
L’HEURE DE P(O)INTE AFTER WORK
Place du foirail Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Soirée avec le groupe Petit Tonnerre et DJ Matew.
Petite restauration et buvette sur place.
Organisé par Va Comme J’te Pousse
Renseignements 06 78 36 41 94 vcjtp.asso@gmail.com .
Place du foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 6 78 36 41 94 vcjtp.asso@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement L’HEURE DE P(O)INTE AFTER WORK Mende a été mis à jour le 2025-11-19 par Conseil Départemental