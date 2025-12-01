L’HEURE DE P(O)INTE AFTER WORK Mende

L’HEURE DE P(O)INTE AFTER WORK Mende vendredi 19 décembre 2025.

Place du foirail Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19

2025-12-19

Soirée avec le groupe Petit Tonnerre et DJ Matew.
Petite restauration et buvette sur place.

Organisé par Va Comme J’te Pousse
Renseignements 06 78 36 41 94 vcjtp.asso@gmail.com   .

Place du foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 6 78 36 41 94  vcjtp.asso@gmail.com

