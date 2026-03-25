L’HEURE DE P(O)INTE AFTER WORK Mende
L’HEURE DE P(O)INTE AFTER WORK Mende vendredi 3 avril 2026.
L’HEURE DE P(O)INTE AFTER WORK
Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 18:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Soirée musicale organisée par l’association Va comme j’te pousse.
Buvette et restauration sur place.
Entrée libre.
Renseignements vcjtp.asso@gmail.com
Soirée musicale organisée par l’association Va comme j’te pousse.
Buvette et restauration sur place.
Entrée libre.
Renseignements vcjtp.asso@gmail.com .
Mende 48000 Lozère Occitanie vcjtp.asso@gmail.com
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English :
Musical evening organized by the association Va comme j?te pousse.
Refreshments and catering on site.
Free admission.
Information: vcjtp.asso@gmail.com
L’événement L’HEURE DE P(O)INTE AFTER WORK Mende a été mis à jour le 2026-03-25 par 48-OT Mende
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