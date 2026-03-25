L’HEURE DE P(O)INTE AFTER WORK

Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Soirée musicale organisée par l’association Va comme j’te pousse.

Buvette et restauration sur place.

Entrée libre.

Renseignements vcjtp.asso@gmail.com

Soirée musicale organisée par l’association Va comme j’te pousse.

Buvette et restauration sur place.

Entrée libre.

Renseignements vcjtp.asso@gmail.com .

Mende 48000 Lozère Occitanie vcjtp.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musical evening organized by the association Va comme j?te pousse.

Refreshments and catering on site.

Free admission.

Information: vcjtp.asso@gmail.com

L’événement L’HEURE DE P(O)INTE AFTER WORK Mende a été mis à jour le 2026-03-25 par 48-OT Mende