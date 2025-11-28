L’HEURE DES ASSASSINS – COMEDIE DE PARIS Paris

L’HEURE DES ASSASSINS Début : 2025-12-29 à 21:00. Tarif : – euros.

L’Heure des assassinsUne comédie policière de Julien LefebvreMise en scène : Elie Rapp et Ludovic LarocheAvec en alternance :Stéphanie Bassibey ?ou Aurélie Bargème ou Emilie CazenavePierre-Arnaud Juin ou Yannis Baraban Ludovic Laroche ou Pierre Val Ninon Lavalou ou Donatienne de Croisoeuil Jérôme Paquatte ou Frédéric Souterelle Nicolas Saint-Georges ou Laurent Paolini Après le succès de ses deux précédentes pièces « Le Cercle de Whitechapel » et « Les Voyageurs du crime », Julien Lefebvre récidive avec une nouvelle comédie policière riche en rebondissements dont l’action se situe au début du XXe siècle dans l’univers feutré d’un célèbre théâtre londonien.La réussite est une chose étrange. Voyez-vous, ce soir, je signe mon retour triomphant en Angleterre.Tout le gratin de Londres sera là, pourtant il y aura bien un grand absent.Moi, Philip Somerset. Vous ne me verrez pas car ce soir, je vais mourir.Oh détrompez-vous, cela ne me fait pas plaisir !C’était une si belle soirée, j’étais entouré d’amis chers : Katherin ma soeur bien aimée, Hartford mon bras droit, Bram Stoker le directeur du théâtre, Georges Bernard Shaw le dramaturge, Miss Lime mon assistante, Arthur Conan Doyle le célèbre romancier.Pourtant mon assassin est forcément parmi eux. Alors Qui ? Et si c’était simplement mon heure ?

COMEDIE DE PARIS 42 Rue Pierre Fontaine 75009 Paris 75