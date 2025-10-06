L’HEURE DES ASSASSINS – PALAIS DES CONGRES Perpignan

L’HEURE DES ASSASSINS Début : 2026-05-20 à 20:29. Tarif : – euros.

BOITACLOUS PRÉSENTE : L’HEURE DES ASSASSINSDélicieusement machiavélique31 décembre 1909. Tandis que Peter Pan s’apprête à voler sur scène dans un théâtre tout neuf, un tout autre drame se joue en coulisses… Après le récital privé, donné par la sœur du propriétaire et richissime Philip Somerset, celui-ci est retrouvé mort, enfermé seul dans son salon. Meurtre ? Évidemment. Mais alors… qui ?

PALAIS DES CONGRES PLACE ARMAND LANOUX 66000 Perpignan 66