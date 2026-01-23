L’heure des bébés – Un temps de lecture partagée pour les tout-petits Bibliothèque Amélie Paris

Un mardi par mois sauf vacances scolaires

17 février, 17 mars, 14 avril, 19 mai et 16 juin

de 17h à 18h

Gratuit – Entrée libre en fonction des places disponibles

Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte (parent, grand-parent, assistant·e maternel·le…). Lectures individuelles dans l’espace des tout-petits pour découvrir les livres en douceur, au rythme de l’enfant.

Lire, regarder, écouter, toucher… Un moment de plaisir et de partage autour des histoires.

Public tout-petits.

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr



