L’heure des bébés – Un temps de lecture partagée pour les tout-petits Bibliothèque Amélie Paris
Un mardi par mois sauf vacances scolaires
17 février, 17 mars, 14 avril, 19 mai et 16 juin
de 17h à 18h
Gratuit – Entrée libre en fonction des places disponibles
Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte (parent, grand-parent, assistant·e maternel·le…). Lectures individuelles dans l’espace des tout-petits pour découvrir les livres en douceur, au rythme de l’enfant.
Lire, regarder, écouter, toucher… Un moment de plaisir et de partage autour des histoires.
gratuit
Public tout-petits.
Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris
+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr
