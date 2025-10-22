L’heure des contes à partir de 5 ans Bibliothèque municipale Joseph Roumanille Saint-Rémy-de-Provence

L’heure des contes à partir de 5 ans Bibliothèque municipale Joseph Roumanille Saint-Rémy-de-Provence mercredi 22 octobre 2025.

L’heure des contes à partir de 5 ans

Mercredi 22 octobre 2025 à partir de 17h.

Mercredi 25 février 2026 à partir de 17h.

Mercredi 22 avril 2026 à partir de 17h. Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 17:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2025-10-22 2026-02-25 2026-04-22

Lecture de contes traditionnels, modernes ou mythologiques à la bibliothèque municipale Joseph Roumanille, une séance par mois, le mercredi à 17h avec le goûter offert.

Contes traditionnels, contes modernes ou contes mythologiques.



Année 2025

• 22 octobre



Année 2026

• 25 février

• 22 avril .

Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 70 21 bibliotheque@ville-srdp.fr

English :

Reading of traditional, modern, or mythological stories at the Joseph Roumanille municipal library, one session per month, Wednesdays at 5 p.m., with snacks provided.

German :

Vorlesen traditioneller, moderner oder mythologischer Geschichten in der Stadtbibliothek Joseph Roumanille, einmal im Monat, mittwochs um 17 Uhr, mit kostenlosem Imbiss.

Italiano :

Leggete storie tradizionali, moderne o mitologiche presso la biblioteca municipale Joseph Roumanille, una sessione al mese il mercoledì alle 17.00, con una merenda fornita.

Espanol :

Lectura de cuentos tradicionales, modernos o mitológicos en la biblioteca municipal Joseph Roumanille, una sesión al mes los miércoles a las 17.00 horas, con merienda incluida.

L’événement L’heure des contes à partir de 5 ans Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-08-19 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles