L’heure des contes du jeudi (petites vacances scolaires de printemps) La Bernerie-en-Retz
L’heure des contes du jeudi (petites vacances scolaires de printemps)
3 chaussée du Pays de Retz La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2026-02-19 10:30:00
fin : 2026-02-19 11:30:00
2026-02-19 2026-02-26 2026-04-16 2026-04-23
Lecture de conte pour les enfants…. une heure pour rêver au pied d’un livre à la bibliothèque Olympe de Gouges à La Bernerie-en-Retz.
Pensez à réserver vos places pour les enfants à la Bilitothèque de La Bernerie-en-Retz pour les petites vacances scolaires.
Ils vont adorer les histoires racontées avec amour par les bénévoles de la bibliothèque
– vacances de Pâques 2026
pour les enfants de 3 à 5 ans: 16 avril 2026
pour les enfants de 6 à 8 ans: 23 avril 2026
Réservation par mail, sur place ou par téléphone aux heures d’ouverture.
3 chaussée du Pays de Retz La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 06 25 89 bibliotheque.labernerie@gmail.com
English :
Storytelling for children…. an hour to dream at the foot of a book at the Olympe de Gouges library in La Bernerie-en-Retz.
