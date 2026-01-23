L’heure des contes du jeudi (petites vacances scolaires de printemps)

3 chaussée du Pays de Retz La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 10:30:00

fin : 2026-02-19 11:30:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-26 2026-04-16 2026-04-23

Lecture de conte pour les enfants…. une heure pour rêver au pied d’un livre à la bibliothèque Olympe de Gouges à La Bernerie-en-Retz.

Pensez à réserver vos places pour les enfants à la Bilitothèque de La Bernerie-en-Retz pour les petites vacances scolaires.

Ils vont adorer les histoires racontées avec amour par les bénévoles de la bibliothèque

– vacances de Pâques 2026

pour les enfants de 3 à 5 ans: 16 avril 2026

pour les enfants de 6 à 8 ans: 23 avril 2026

Réservation par mail, sur place ou par téléphone aux heures d’ouverture.

Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz.

.

3 chaussée du Pays de Retz La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 06 25 89 bibliotheque.labernerie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Storytelling for children…. an hour to dream at the foot of a book at the Olympe de Gouges library in La Bernerie-en-Retz.

L’événement L’heure des contes du jeudi (petites vacances scolaires de printemps) La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-01-23 par I_OT Pornic