L’heure des contes du jeudi (petites vacances scolaires) La Bernerie-en-Retz
L’heure des contes du jeudi (petites vacances scolaires) La Bernerie-en-Retz jeudi 23 octobre 2025.
L’heure des contes du jeudi (petites vacances scolaires)
3 chaussée du Pays de Retz La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 10:30:00
fin : 2025-10-30 11:30:00
Date(s) :
2025-10-23 2025-10-30
Lecture de conte pour les enfants…. une heure pour rêver au pied d’un livre à la bibliothèque de La Bernerie-en-Retz
Pensez à réserver vos places pour les enfants à la Bilitothèque de La Bernerie-en-Retz pour les petites vacances scolaires.
Ils vont adorer les histoires racontées avec amour par les bénévoles de la bibliothèque
– vacances de la toussaint:
pour les enfants de 3 à 5 ans: 23 octobre 2025
pour les enfants de 6 à 8 ans: 30 octobre 2025
Réservation par mail, sur place ou par téléphone aux heures d’ouverture.
Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz.
.
3 chaussée du Pays de Retz La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 06 25 89 bibliotheque.labernerie@gmail.com
English :
Storytelling for children…. an hour to dream at the foot of a book at the La Bernerie-en-Retz library
German :
Märchenlesung für Kinder…. eine Stunde zum Träumen am Fuß eines Buches in der Bibliothek von La Bernerie-en-Retz
Italiano :
Narrazione per bambini…. un’ora per sognare ai piedi di un libro alla biblioteca La Bernerie-en-Retz
Espanol :
Cuentacuentos para niños…. una hora para soñar al pie de un libro en la biblioteca de La Bernerie-en-Retz
L’événement L’heure des contes du jeudi (petites vacances scolaires) La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2025-08-22 par I_OT Pornic