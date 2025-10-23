L’heure des contes du jeudi (petites vacances scolaires) La Bernerie-en-Retz

L’heure des contes du jeudi (petites vacances scolaires) La Bernerie-en-Retz jeudi 23 octobre 2025.

L’heure des contes du jeudi (petites vacances scolaires)

3 chaussée du Pays de Retz La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-10-23 10:30:00

fin : 2025-10-30 11:30:00

2025-10-23 2025-10-30

Lecture de conte pour les enfants…. une heure pour rêver au pied d’un livre à la bibliothèque de La Bernerie-en-Retz

Pensez à réserver vos places pour les enfants à la Bilitothèque de La Bernerie-en-Retz pour les petites vacances scolaires.

Ils vont adorer les histoires racontées avec amour par les bénévoles de la bibliothèque

– vacances de la toussaint:

pour les enfants de 3 à 5 ans: 23 octobre 2025

pour les enfants de 6 à 8 ans: 30 octobre 2025

Réservation par mail, sur place ou par téléphone aux heures d’ouverture.

3 chaussée du Pays de Retz La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 06 25 89 bibliotheque.labernerie@gmail.com

English :

Storytelling for children…. an hour to dream at the foot of a book at the La Bernerie-en-Retz library

German :

Märchenlesung für Kinder…. eine Stunde zum Träumen am Fuß eines Buches in der Bibliothek von La Bernerie-en-Retz

Italiano :

Narrazione per bambini…. un’ora per sognare ai piedi di un libro alla biblioteca La Bernerie-en-Retz

Espanol :

Cuentacuentos para niños…. una hora para soñar al pie de un libro en la biblioteca de La Bernerie-en-Retz

