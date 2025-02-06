L’heure des crocos…livres Médiathèque Saujon

L’heure des crocos…livres Médiathèque Saujon jeudi 6 février 2025.

L’heure des crocos…livres

Médiathèque 18 Rue Carnot Saujon Charente-Maritime

Début : 2025-02-06
fin : 2025-09-11

2025-02-06 2025-03-13 2025-04-03 2025-05-15 2025-06-12 2025-09-11 2025-10-09 2025-11-06

LECTURE POUR LES TOUT-PETITS
(3 mois 3 ans)

Sur inscription.
Médiathèque 18 Rue Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 94 71  mediatheque@saujon.fr

English :

READING FOR TODDLERS
(3 months to 3 years)

Registration required.

German :

VORLESEN FÜR DIE GANZ KLEINEN
(3 Monate ? 3 Jahre)

Nach Anmeldung.

Italiano :

LETTURA PER BAMBINI PICCOLI
(3 mesi 3 anni)

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

LECTURA PARA NIÑOS PEQUEÑOS
(de 3 meses a 3 años)

Inscripción obligatoria.

