L’heure des crocos…livres Médiathèque Saujon
L’heure des crocos…livres Médiathèque Saujon jeudi 6 février 2025.
L’heure des crocos…livres
Médiathèque 18 Rue Carnot Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-02-06
fin : 2025-09-11
Date(s) :
2025-02-06 2025-03-13 2025-04-03 2025-05-15 2025-06-12 2025-09-11 2025-10-09 2025-11-06
LECTURE POUR LES TOUT-PETITS
(3 mois 3 ans)
Sur inscription.
Médiathèque 18 Rue Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 94 71 mediatheque@saujon.fr
English :
READING FOR TODDLERS
(3 months to 3 years)
Registration required.
German :
VORLESEN FÜR DIE GANZ KLEINEN
(3 Monate ? 3 Jahre)
Nach Anmeldung.
Italiano :
LETTURA PER BAMBINI PICCOLI
(3 mesi 3 anni)
Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
LECTURA PARA NIÑOS PEQUEÑOS
(de 3 meses a 3 años)
Inscripción obligatoria.
