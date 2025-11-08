L’heure des doudous Bar-sur-Aube
L’heure des doudous Bar-sur-Aube samedi 8 novembre 2025.
L’heure des doudous
Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:30:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Nouvelle séance de l’heure des doudous pour vos petits bouts accompagnez-les dans leur découverte de livres tout spécialement conçus pour eux plastifiés, en tissu, en carton, pleins d’images et d’activités…
Dès la naissance jusqu’à 3 ans, entrée libre & gratuite. .
Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 36 47 mediatheque@barsuraube.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement L’heure des doudous Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne