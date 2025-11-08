L’heure des doudous

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Nouvelle séance de l’heure des doudous pour vos petits bouts accompagnez-les dans leur découverte de livres tout spécialement conçus pour eux plastifiés, en tissu, en carton, pleins d’images et d’activités…

Dès la naissance jusqu’à 3 ans, entrée libre & gratuite. .

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 36 47 mediatheque@barsuraube.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’heure des doudous Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne