L’heure des doudous Bar-sur-Aube

L’heure des doudous

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube Aube

Début : 2026-01-17 10:30:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Nouvelle séance de l’heure des doudous pour vos petits bouts ! Accompagnez-les dans leur découverte de livres tout spécialement conçus pour eux plastifiés, en tissu, en carton, pleins d’images et d’activités…

Dès la naissance jusqu’à 3 ans, entrée libre & gratuite. .

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 36 47 mediatheque@barsuraube.fr

