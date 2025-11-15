L’heure des histoires Librairie Le Hamac Arbois
L’heure des histoires Librairie Le Hamac Arbois samedi 15 novembre 2025.
L’heure des histoires
Librairie Le Hamac 47 Rue de Courcelles Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-15 10:30:00
Dans le cadre du Festival des Solidarités
Lecture d’albums Jeunesse pour les 4 7 ans
L’heure des histoires , spécial Festisol, séance de lecture d’albums pour les 4-7 ans afin de les sensibiliser aux migrations et aux différences culturelles. .
Librairie Le Hamac 47 Rue de Courcelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 27 09 librairielehamac@gmail.com
