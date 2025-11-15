L’heure des histoires Librairie Le Hamac Arbois

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’heure des histoires

Librairie Le Hamac 47 Rue de Courcelles Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Début : 2025-11-15 10:30:00
fin : 2025-11-15

2025-11-15

Dans le cadre du Festival des Solidarités

Lecture d’albums Jeunesse pour les 4 7 ans

L’heure des histoires , spécial Festisol, séance de lecture d’albums pour les 4-7 ans afin de les sensibiliser aux migrations et aux différences culturelles.   .

Librairie Le Hamac 47 Rue de Courcelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 27 09  librairielehamac@gmail.com

