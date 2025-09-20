L’Heure des histoires aux Journées du patrimoine Place du Château Jonzac

Le Tour du monde musical du Père Noël

Médiathèque de Haute-Saintonge 39 rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime

2025-11-29 11:00:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

2025-11-29

Embarquez pour un voyage musical féerique ! Quand le Père Noël perd sa boussole, une petite fille curieuse l’aide à retrouver son chemin au rythme des chants du monde entier !

+33 5 46 49 49 09 courrier-mediatheque@haute-saintonge.org

English :

Embark on a magical musical journey! When Santa Claus loses his compass, a curious little girl helps him find his way back to the rhythm of carols from around the world!

German :

Begeben Sie sich auf eine märchenhafte musikalische Reise! Als der Weihnachtsmann seinen Kompass verliert, hilft ihm ein neugieriges kleines Mädchen, seinen Weg zu finden, während es Lieder aus aller Welt singt!

Italiano :

Imbarcatevi in un magico viaggio musicale! Quando Babbo Natale perde la bussola, una bambina curiosa lo aiuta a ritrovare la strada al ritmo di canzoni provenienti da tutto il mondo!

Espanol :

¡Embárcate en un mágico viaje musical! Cuando Papá Noel pierde la brújula, una niña curiosa le ayuda a encontrar el camino de vuelta al ritmo de canciones de todo el mundo

