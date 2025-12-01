L’heure des histoires Barcus

L’heure des histoires

Salle Floreana Barcus Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Elkarbidea invite les enfants à Barcus.

L’atelier lecture est ouvert aux enfants de 4 à 8 ans. Des histoires lues, contes et comptines leur sont proposés. .

Salle Floreana Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 45 92

