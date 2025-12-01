L’heure des histoires Barcus
L’heure des histoires Barcus mercredi 10 décembre 2025.
L’heure des histoires
Salle Floreana Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
2025-12-10
Elkarbidea invite les enfants à Barcus.
L’atelier lecture est ouvert aux enfants de 4 à 8 ans. Des histoires lues, contes et comptines leur sont proposés. .
Salle Floreana Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 45 92
