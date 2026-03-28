L’heure des histoires Bibliothèque Amélie Paris

Un mercredi par mois pour les tout-petits (0-3 ans) les 1er avril, 6 mai, 3 juin à 10h30

Un samedi par mois pour les plus grands (à partir de 3 ans) les 11 avril, 16 mai, 4 juillet à 10h30

Retrouvons-nous pour des lectures à voix haute d’albums, de contes, de kamishibaïs, ponctué de comptines ou de jeux de doigts.

Du mercredi 01 avril 2026 au samedi 04 juillet 2026 :

mercredi, samedi

de 10h30 à 10h30

gratuit

Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T13:30:00+02:00

fin : 2026-07-04T13:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-01T10:30:00+02:00_2026-04-01T10:30:00+02:00;2026-04-04T10:30:00+02:00_2026-04-04T10:30:00+02:00;2026-04-08T10:30:00+02:00_2026-04-08T10:30:00+02:00;2026-04-11T10:30:00+02:00_2026-04-11T10:30:00+02:00;2026-04-15T10:30:00+02:00_2026-04-15T10:30:00+02:00;2026-04-18T10:30:00+02:00_2026-04-18T10:30:00+02:00;2026-04-22T10:30:00+02:00_2026-04-22T10:30:00+02:00;2026-04-25T10:30:00+02:00_2026-04-25T10:30:00+02:00;2026-04-29T10:30:00+02:00_2026-04-29T10:30:00+02:00;2026-05-02T10:30:00+02:00_2026-05-02T10:30:00+02:00;2026-05-06T10:30:00+02:00_2026-05-06T10:30:00+02:00;2026-05-09T10:30:00+02:00_2026-05-09T10:30:00+02:00;2026-05-13T10:30:00+02:00_2026-05-13T10:30:00+02:00;2026-05-16T10:30:00+02:00_2026-05-16T10:30:00+02:00;2026-05-20T10:30:00+02:00_2026-05-20T10:30:00+02:00;2026-05-23T10:30:00+02:00_2026-05-23T10:30:00+02:00;2026-05-27T10:30:00+02:00_2026-05-27T10:30:00+02:00;2026-05-30T10:30:00+02:00_2026-05-30T10:30:00+02:00;2026-06-03T10:30:00+02:00_2026-06-03T10:30:00+02:00;2026-06-06T10:30:00+02:00_2026-06-06T10:30:00+02:00;2026-06-10T10:30:00+02:00_2026-06-10T10:30:00+02:00;2026-06-13T10:30:00+02:00_2026-06-13T10:30:00+02:00;2026-06-17T10:30:00+02:00_2026-06-17T10:30:00+02:00;2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T10:30:00+02:00;2026-06-24T10:30:00+02:00_2026-06-24T10:30:00+02:00;2026-06-27T10:30:00+02:00_2026-06-27T10:30:00+02:00;2026-07-01T10:30:00+02:00_2026-07-01T10:30:00+02:00;2026-07-04T10:30:00+02:00_2026-07-04T10:30:00+02:00

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

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