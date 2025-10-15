L’HEURE DES HISTOIRES Machecoul-Saint-Même
7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Début : 2025-10-15 15:00:00
fin : 2025-12-10 16:00:00
2025-10-15 2025-12-10 2026-02-11
Des lectures à voix haute pour un moment ludique en famille. Les parents, grands-parents sont les bienvenus!
De 4 à 8 ans
Durée: 40 minutes .
7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61 bibliotheque@machecoul.fr
